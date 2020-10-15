Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

https://static.news.ru/photo/aad69cf6-0ea9-11eb-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scar CaAs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цены на нефть поднимаются 15 октября на информации о существенном снижении запасов сырья в Соединённых Штатах.

Так, нефтяная смесь марки Brent с поставкой в декабре торгуется на уровне $43,35 за баррель, что на $0,03 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX). Ноябрьские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI подорожали на на $0,04 (0,1%) до $43,35 за баррель.

Американский институт нефти (API) 14 октября сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов — на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина — на 1,8 млн баррелей, дистиллятов — на 2,5 млн баррелей. Информация будет обнародована 15 октября в 18:00 мск, передаёт «Интерфакс».

Сдерживает рост цен, по мнению экспертов, прогноз на спрос, который продолжает быть неблагоприятным в условиях пандемии коронавируса. В частности, во Франции 17 октября будет введён режим ЧС.

Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков. Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов, — комментирует старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Как писал NEWS.ru ранее, в организации стран — экспортёров нефти ОПЕК+ смотрят на ситуацию, происходящую на рынке нефти, с оптимизмом и рассчитывают, что смогут постепенно наращивать добычу в рамках сделки без ущерба для рынка. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.