Не введи нас в заблуждение: к чему в магазинах двойные ценники

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) направил в Минпромторг письменное предложение обязать магазины ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость единицы товара, но и вес или объём продукта. По оценкам организации, производители частенько «хитрят с упаковкой», например, уменьшают вес или объём продукта, не снижая при этом цену. Хуже того, в СПРФ указывают, что в России уже есть ретейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами. Между тем Минпромторг отрицательно отреагировал на предложение, пояснив, что продавец уже сейчас обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара.

По задумке, это должно помешать производителям хитрить с количеством товара: например, в бутылку объёмом в один литр наливать 950–960 миллилитров молока, а в упаковку для десятка яиц класть девять.

Также, пояснили в Союзе, данная мера поможет людям сравнивать стоимость одних и тех же продуктов разных производителей: упаковки часто отличаются друг от друга, это не даёт сделать вывод о том, что выгоднее покупать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметили авторы документа, который цитируют « Известия », некоторые ретейлеры уже используют в своих магазинах двойные ценники (тот же «Ашан»).

Однако само Министерство промышленности и торговли РФ инициативу СПРФ не поддерживает. По мнению чиновников, такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь всё это повлечёт неудобства для потребителей.

Кроме того, у надзорных органов появится дополнительное основание для привлечения продавцов к ответственности за отсутствие информации на ценнике, отметили в ведомстве. Иначе говоря, излишняя зарегулированность торговой отрасли только затормозит развитие бизнеса, подчёркивают эксперты.

Проект «Правил продажи» предусматривает, что продавец обязан обеспечить наличие ценников с указанием цены за вес или единицу товара. При этом продавцу предоставляется возможность оформления ценников различными способами, которые должны быть визуально доступны для потребителей. Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Необходимо учитывать, что в современных условиях рыночной экономики каждый продавец заинтересован в увеличении количества клиентов. В связи с этим продавцу жизненно необходимо предоставлять потребителю максимально удобную и доступную информацию о товарах и ценах на них, — заявили в Минпромторге.

По мнению представителей министерства, если такая информация на ценнике действительно востребована для потребителя, то предприниматели самостоятельно будут указывать её на ценниках, используя данный инструмент как конкурентное преимущество.

АГН «Москва»

После ответа адресата мы попросили отреагировать основного автора письма и главу Союза потребителей:

Положим аргументы Минпромторга на одну чашу весов, а на другую чашу весов положим ситуацию потребителя, который для того, чтобы оценить, что перед ним на полке дешевле, а что дороже, должен разделить цену в ценнике на объём или вес, указанный на упаковке, который он не всегда легко найдёт, а иногда и с лупой приходится изучать маркировку эту. Калькулятор с собой мало кто носит, такую способность к устному счёту ещё меньше людей имеют. А в то же время это стало обычным делом, когда за ту же привычную цену в той же привычной упаковке нам предлагают меньше товара, содержащегося в этой упаковке. Поэтому смысл этого предложения — облегчить потребителям оценку и выбор, что им купить, и лишить производителей стимула таким скрытым образом вводить покупателя в заблуждение, уменьшать объём или вес упаковываемого товара, сохраняя его цену на полке. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ

По мнению Шелища, «нынешняя ситуация с ценниками в России — это настоящее введение в заблуждение покупателей».

При этом сколько теряют на этой разнице потребители — никто посчитать не в состоянии, «но совершенно очевидно, что это игра с нулевым результатом, полагает он, потому что выигрывают более ловкие изготовители с помощью продавцов, не дающих информацию в реальной цене товара, и проигрывают более добросовестные», полагает он. Проще говоря, всё это в пользу недобросовестных изготовителей, отмечает глава СП РФ.

Потребителю не требуется ни с чем спорить, ему надо понять на месте, что дороже, а что дешевле. Если бы была вторая цена, как, например, принято в европейских странах, эта практика основана на директиве Евросоюза, человеку было бы проще. У нас есть такие магазины, европейские сети, они это делают. Это в интересах покупателей. Разговоры о том, что это дополнительные расходы для магазинов, ну это правда, действительно, это дополнительные расходы, но я думаю, не такие значительные, которые могли бы повлиять на цены. Видимо, государство не хочет перенять эту европейскую практику и само помочь потребителям, — посетовал Пётр Шелищ.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, данная инициатива позволит создать условия, защищающие интересы покупателей и упрощающие понимание реальной цены.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместе с тем я бы поостерёгся говорить об обмане в случае, когда торговая сеть ставит ценники на продукты из расчёта 100 граммов или единицы товара. Ценники такого формата востребованы в ряде случаев. Например, при продаже колбасы в нарезку, когда продукт уже нарезан и выложен на прилавке. И покупатель может взять один кусок, два или больше.

Но вот когда колбаса лежит на прилавке в батонах, а цена выставлена за 100 г — это маркетинговая уловка. Выставлять цену за килограмм — оттолкнуть часть покупателей, из которых некоторые соблазнятся 200–300 граммами. Вот в некоторых сетях и идут на уловки, а потом разбирают конфликты на кассах. И здесь нужны чёткие правила, когда так делать нельзя, — соглашается Чеглов.

Предложенное изменение, уверен он, «одёрнет» и производителей, которые, чтобы сохранить и даже увеличить спрос, предлагают 900-граммовую упаковку товара, который недавно продавался за ту же цену, но в весе килограмма. Покупатель сразу увидит уловку и сопоставит цену с аналогами, поясняет он.

И производитель это поймёт, где-то поостережётся так делать. Да и вообще, почему бы не установить в стране привычный стандарт развеса: килограмм, литр, десяток. В конце концов, мы к этому привыкли, — сказал эксперт РЭА.

Старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вадим Новиков призывает вспомнить, что «в ассортименте одной только „Пятёрочки“ примерно пять тысяч товарных позиций, и это ответ на запрос потребителей». Если бы они хотели видеть дополнительную информацию на ценниках, магазины и это бы предложили покупателям, полагает Новиков. Очевидно, что существующий запрос не настолько массовый, чтобы окупить затраты на производство нового формата ценников, добавляет он.