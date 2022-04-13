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Экономика

Названы сроки производства импортозамещённого Sukhoi Superjet 100

В Ростехе заявили, что с 2024 года будут выпускать 20 импортозамещённых SSJ100 в год
13:57, 13 апреля 2022
Названы сроки производства импортозамещённого Sukhoi Superjet 100 Sukhoi Superjet 100 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Производство «импортозамещённой версии» ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 начнётся в 2024 году, заявил, выступая в Совете Федерации, глава Ростеха Сергей Чемезов. Он добавил, что лайнер будет выпускаться с российским двигателем ПД-8. Его слова приводит РИА Новости.

В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещённого самолёта Sukhoi Superjet с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно, — сказал Чемезов.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал, что серийно производить двигатели ПД-8 для самолёта Sukhoi Superjet 100 начнут в России в течение трёх — пяти лет.

Ранее российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Отмечается, что это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.

Для продолжения эксплуатации Sukhoi Superjеt 100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать запасы, сформированные PowerJуt ещё до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.

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