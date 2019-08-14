https://static.news.ru/photo/adfb0fce-be8d-11e9-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведущий сайт для поиска недвижимости по России Domofond.ru составил рейтинг городов страны с самыми дорогими и дешёвыми студиями в новостройках.

Дороже всего студия обойдётся в Москве. Здесь её можно приобрести в среднем за 5,6 миллиона рублей, что почти в три раза больше среднероссийской стоимости. При этом площадь меньше средней по стране — всего 27,3 квадратных метра.

Второе место занял подмосковный город Химки (3,6 миллиона рублей, площадь — 29,7 квадратных метра), третье место досталось Сочи (3,1 миллиона рублей, площадь — 26,9 квадратных метра), четвертое — Санкт-Петербургу (3,1 миллиона рублей, площадь — 26,1 квадратных метра).

Доступнее всего студии в новых домах в Кургане. Это единственный город в рейтинге, где средняя стоимость квартиры — меньше миллиона — 999,5 тысячи рублей. Это почти вдвое дешевле среднероссийской цены (1,9 миллиона рублей), причём средняя площадь оказалась даже чуть больше — 29 квадратных метров против 28.

Второе место занял Нижний Тагил (1,05 миллион рублей, площадь — 25,1 квадратных метра), третье — Вологда (1,07 миллиона рублей, площадь — 26,7 квадратных метра). Самые просторные из недорогих студий находятся в Челябинске (1,21 миллиона рублей, площадь — 36 квадратных метров), далее идут Брянск (1,23 миллиона рублей, площадь — 34,6 квадратных метра) и Тамбов (1,24 миллиона рублей, площадь — 33,3 квадратных метра).

Ранее News.ru писал, что средний бюджет покупки жилой недвижимости в квартале «Москва-Сити» в первой половине 2019 года составил 47,5 миллиона рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года. Квадратный метр апартаментов вырос на 19% и достиг цены в 552 тысячи рублей.

Эксперты считают, что произошло «вымывание» дешёвого жилья, в связи с которым не только выросли цены, но и понизилось количество предложений. Однако в ближайшее время ожидается появление на рынке больше двух тысяч квартир.

Большинство (74%) сделок в районе проводится с квартирами от 50 до 100 квадратных метров. Всего за первое полугодие было продано 167 апартаментов, что на 23% меньше прошлогоднего показателя.