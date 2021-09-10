Названа причина возможного закрытия большинства частных АЗС в России

Независимые заправочные станции оказались в затруднительном положении из-за изменения демпирующего механизма, которое произошло в мае текущего года. Частные бизнесмены перестали получать бюджетную помощь, что может привести к их дальнейшему банкротству, сообщил NEWS.ru аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

По его словам, в результате на бирже стал наблюдаться очевидный дефицит топлива, что, в свою очередь, привело к росту оптовых цен и проседанию розничных. Главными пострадавшими стали частные заправки, которым стало невыгодно вести бизнес на фоне генерации убытков.

Демпирующий механизм, который государство поменяло в мае, предполагает бюджетные выплаты вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). Эта мера принуждала их перерабатывающие подразделения продавать топливо на внутреннем рынке по приемлемым ценам во избежание экспортного паритета с европейской стоимостью. Независимые же АЗС не получают от государства выплаты. В итоге ВИНКи получают бюджетные деньги, задирают цены, продают топливо своим же сбытовым отделениям (сетям АЗС). Остальные же объёмы, которых рынку зачастую не хватает, они пускают на биржу. В итоге в текущем году на биржах наблюдался откровенный дефицит топлива, — подчеркнул эксперт.

Среди причин бедственного положения большинства независимых заправочных станций в России аналитик назвал нежелание частных бизнесменов диверсифицировать производство побочных продуктов, в частности дополнительно сфокусироваться на продаже кофе на АЗС. К тому же зачастую, отметил эксперт, у владельцев таких заправок есть и другие сферы деятельности, что приводит к ненадлежащему ведению дел на подобных АЗС.

Большинство частных заправок принадлежат одному собственнику, для которого АЗС может быть не основным видом дохода. Многие ВИНКи зарабатывают ежегодно на одном кофе больше, чем на продаже топлива. Поэтому частникам стоит задуматься о диверсификации продаж, устанавливать на заправках автоматы с напитками, например. Они же не хотят этим заниматься, что только усугубляет их трудное положение на рынке. Очень многое будет зависеть от привязки к внешним сырьевым рынкам. Если цены на нефть останутся высокими, у крупных производителей бензина появится соблазн продавать больше топлива за границу и зарабатывать на европейских площадках. В этом плане России, как ни парадоксально, выгодны низкие цены на нефть, — заключил он.

Ранее топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов предупредил о риске банкротства для части независимых АЗС, занимающих 60% рынка. Возможную причину закрытия большого числа заправочных станций эксперт объяснил резким подорожанием топлива на оптовом рынке (+20–30%) и незначительным повышением на розничном (+3–6%).