Назван алкогольный напиток, цены на который вырастут с 1 июля Экономист Разуваев: с 1 июля могут вырасти цены на вино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 июля в России могут вырасти цены на вино, предупредил в разговоре с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт подчеркнул, что подорожание произойдет, если будут введены новые пошлины на этот алкогольный напиток. Он также добавил, что летом традиционно наблюдается понижение инфляции. По его словам, в связи с этим есть вероятность, что рост цен на крупы, мясо и рыбу замедлится.

Если будут новые пошлины на вино с 1 июля, то оно, конечно, подорожает. Что касается круп, мяса, рыбы, я не думаю, что цены сильно подешевеют, но расти будут меньше. Так традиционно бывает летом с понижением инфляции, — заключил Разуваев.

Аналитик также рассказал, что летом могут снизиться цены на овощи, в том числе на огурцы. Разуваев подчеркнул, что в этот период инфляция всегда снижается, о чем свидетельствует статистика за 30 лет наблюдений. Экономист уточнил, что цены на овощи падают благодаря урожаю.

Кроме того, Разуваев предупредил, что в ближайшее время могут сильно вырасти цены на кофе. Экономист подчеркнул, что паниковать из-за этого не стоит. Он напомнил, что до этого россияне активно скупали не только крупы, но и лекарственные препараты, которые впоследствии на некоторое время пропали из аптек.