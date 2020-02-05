Иностранные государства впервые с 2010 года вернули РФ больше кредитов, чем получили от Москвы. Зарубежные заёмщики выплатили России 251 млрд рублей, при этом в долг мы предоставили 215,035 млрд. Сумма возврата оказалась рекордной — она в два раза выше, нежели максимальные выплаты других стран по кредитам перед Российской Федерацией за 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Росказны, с которыми ознакомилась редакция NEWS.ru.

Ещё в середине прошлого года замглавы Минфина Сергей Сторчак информировал СМИ о том, что погашение ускорилось из-за наступления сроков платить основную часть долга сразу у шести заёмщиков. «О досрочном погашении заявил Кипр. Мы по условиям соглашения этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что мы теряем проценты за будущие периоды», — уточнял он.

Называются и другие причины: после проблем с возвратом кредита из «нефтяной» Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в Министерстве решили ужесточить политику в отношении заёмщиков.

В последний раз, отмечают «Известия», положительная разница между выданными в долг средствами и полученным от других стран выплатами была зафиксирована в 2010 году. Тогда наше государство отдало 14 млрд, а получило 53 млрд рублей.

Данную ситуацию можно объяснить тем, что у России, наконец, есть деньги, и мы можем предоставлять кредиты. Иначе говоря, мы понимаем, что стали прилично зарабатывать. Мы всё больше соответствуем определению «богатая страна», и имеем теперь солидные возможности. Всё это отчасти признак наладившейся финансовой системы государства. Евгений Ясин бывший министр экономики РФ и научный руководитель Высшей школы экономики бывший министр экономики РФ и научный руководитель Высшей школы экономики

По его словам, это говорит о том, что «баланс в данный конкретный период времени складывается в пользу нашего финансового превосходства».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

И здесь любопытно было бы вспомнить опыт США по госдолгу. Осенью 2019 года он достиг рекордной отметки в $23 трлн, а по ожиданиям конгрессменов, к 2049 году он может превысить 144% от ВВП страны. Как таковой рост долга Америки ускорился с приходом к президентству Дональда Трампа. Однако как раз у России он сравнительно небольшой. Более того, чистый госдолг РФ опустился в 2019-м ниже нуля — объём государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа был равен 16,2 трлн рублей, тогда как ликвидные активы страны (депозиты на счетах в Банке России и кредитных организаций) превышали 17,6 трлн.

Внешний долг страны — это всего лишь финансовый инструмент. Если страна обеспечивает экономический рост, то вы спокойно позволяете себе обслуживать долг. Причём внешний и внутренний долги различают только по валюте, а не по тому, кто является держателем. О внешних рублёвых кредитах можно говорить, например, если иностранный владелец приобрёл российские ценные бумаги в рублях (в рамках стратегии carry trade и др.). Сергей Дубинин экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ

По словам экс-главы ЦБ, «большой внешний долг и много кредитов могут быть признаком большой экономики и крупной страны». Дело в том, что любая по-настоящему растущая экономика будет потреблять большое количество кредитных ресурсов, уточняет он.

Хотя, конечно, может возникать вопрос о том, как в странах расходуются кредитные средства. Ведь если вы набрали много долгов, это ещё не значит, что вы много зарабатываете. Вопрос — как распоряжаться деньгами. Но безусловно серьёзная растущая экономика притягивает к себе деньги в разных формах, — сказал Дубинин.

Что касается ситуации с Россией, то, увы, «мы пока что не можем похвастаться темпами экономического роста, сравнимыми с китайским или турецким». Масштабы же экономики зависят от накопленного богатства, от уровня человеческого капитала. Кроме того, также важно учитывать, что в США живут 300 млн человек, в ЕС без Великобритании — около 500 млн, в РФ же проживают менее 150 млн. А этот демографический показатель заметно влияет на масштабы экономики и на объём заимствований.

Надо понимать, говорит доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский, что госдолг нужен странам для того, чтобы покрывать текущие расходы бюджета. Те же американцы большое число социальных расходов финансируют за счёт государственного займа. Россия же при этом покрывает эту статью расхода из денег, заработанных на энергетике, чего не делают в Америке, отмечает он. Наша страна старается сократить внешний валютный долг, но сильно наращивает внутреннюю рублёвую задолженность. По словам аналитика, «у нас сейчас 30% всего долга принадлежит иностранцам».