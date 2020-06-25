Налоговая нагрузка снижена для стоматологий и зоопарков Приморского края

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Изменения в краевой закон о снижении налоговых ставок для пострадавшего от пандемии бизнеса приняли депутаты Приморья. Снижение налоговой нагрузки распространится на музеи, парикмахерские, стоматологические клиники и зоопарки.

Сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения будут применяться для организаций и ИП, осуществляющих 10 видов экономической деятельности: «Стоматологическая практика», «Деятельность музеев», «Деятельность зоопарков», «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», — сообщили в парламенте региона.

По данным зампреда правительства края Константина Шестакова, в этих сферах в регионе заняты около 6,2 тысячи предпринимателей, обеспечивающих работой более 10 тысяч человек. Закон вступит в силу со дня его публикации, передаёт РИА Новости.

Режим повышенной готовности продлён в Приморье до начала июля. Кризис затронул в марте, с началом действия введённых из-за пандемии ограничений, туристический бизнес и предприятия, занятые в торговле с Китаем, а в апреле распространился на всю экономику края.

В целом, в крае для борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии принято около десяти региональных законов, направленных на снижение ставок по местным налогам. Также бизнесу предоставляются арендные каникулы. Льготы распространяются на компании и ИП, торгующие товарами культурно-развлекательного назначения в магазинах, текстилем, одеждой и обувью на рынках, а также на автовокзалы, автостанции и предприятия, которые ведут вспомогательную деятельность в сфере воздушного транспорта.

Первый вице-губернатор региона — председатель краевого правительства Вера Щербина рассказала, что бюджет края может потерять до 21 миллиарда рублей доходов в 2020 году.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин предложил в рамках программы поддержки занятости выделить ещё 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2%. Об этом он заявил в своём обращении к россиянам.