Началась встреча ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/758b3c2e-7a6f-11ea-b4b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPEC/facebook.com

Представители стран — участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу.

Об этом сообщает иранское информагентство Shana.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил о предстоящей чрезвычайной встрече «Большой двадцатки». Министры энергетики стран-участниц соберутся для обсуждения стабилизации нефтяного рынка. Мероприятие запланировано на 10 апреля. Глава МЭА отметил, что G20 призвана обеспечить и поддержать стабильность мировых рынков. Эта ситуация находится в зоне ответственности «двадцатки».

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.