Набиуллина: рубль к золоту не привяжут

Эльвира Набиуллина / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина завила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается. По её словам, такой вопрос не стоит в повестке, передаёт ТАСС. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России обсуждается разработка финсистемы с привязкой рубля к золоту и валютным ценностям.

Что касается привязки курса рубля к золоту, то это не обсуждается никак, — сказала она.

Она отметила, что курс национальной валюты должен оставаться плавающим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России обсуждается вопрос о разработке в стране финансовой системы, в рамках которой стоимость рубля может быть привязана к золоту и валютным ценностям. Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев также высказал идею о том, что в РФ в будущем может появиться финансовая система, где рубль обеспечен золотом и валютными ценностями.