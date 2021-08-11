Арендаторы начали возвращаться на пешеходные улицы Москвы

Трафик покупателей на главных пешеходных улицах Москвы начал восстанавливаться после сильного снижения в первый год пандемии. Об этом сообщает «Коммерсант».
Лучше всего дела обстоят на Арбате, за год вакантность помещений под аренду здесь
Хуже дела на Тверской, здесь пустует 20 помещений. Эксперты отмечают, что многие из них не подходят под кафе и рестораны, а ведь когда-то Тверская была одной из самых дорогих улиц Европы. Интерес к ней начал падать ещё в 2013 году, когда власти города ограничили возможности для парковки.
Ранее сообщалось, что в столице самыми популярными районами для аренды элитного жилья стали Арбат, Лубянка и Тверская. На первом месте по популярности для арендаторов стал район Арбата. За первые шесть месяцев 2021 года спрос составлял 22% от всех сделок аренды на рынке элитной недвижимости.
Второе место заняла Лубянка, на которую пришлось около 11% от всего спроса за полугодие. Замыкает тройку лидеров улица Тверская, в частности район Кремля, на который пришлось около 10% от общего числа сделок.