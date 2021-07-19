Названы самые популярные районы Москвы для аренды элитного жилья

В столице самыми популярными районами для аренды элитного жилья стали Арбат, Лубянка и Тверская. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование одного из агентств недвижимости.

На первом месте по популярности для арендаторов стал район Арбата. За первые шесть месяцев 2021 года спрос составлял 22% от всех сделок аренды на рынке элитной недвижимости. Второе место заняла Лубянка, на которую пришлось около 11% от всего спроса за полугодие. Замыкает тройку лидеров улица Тверская, в частности район Кремля, на который пришлось около 10% от общего числа сделок.

Причина столь высокой популярности Арбата у арендаторов заключается прежде всего в бренде района. Если раньше основной спрос составляли иностранные арендаторы, то в период полузакрытых границ им на смену пришли российские регионы, — отметила директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

А последние три позиции в топ-14 разделили между собой практически поровну Кутузовский проспект (3% от общего спроса), Фрунзенская (2%) и Таганская (2%).

Самые дорогие предложения по аренде оказались на Арбате. Снять элитную квартиру здесь можно в среднем за 420 тыс. рублей в месяц.

Ранее стало известно, что в Москве стремительно вырос спрос на офисы. Объём сделок с офисами в Москве по итогам текущего года может составить 1,2–1,3 млн квадратных метров, включая аренду и продажу помещений.