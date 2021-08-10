Москва и Минск перейдут на сниженные роуминговые тарифы

Россия и Белоруссия пришли к соглашению о новых комфортных сниженных тарифах для роуминговых абонентов с 1 сентября на постоянной основе. Решение об этом было принято по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передаёт ТАСС.

Достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства, — говорится в сообщении посольства Белоруссии в Москве.

Также на мероприятии обсуждались признание электронной цифровой подписи в электронном документе, взаимодействие в области микроэлектроники, взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19 в двух странах.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг между странами с 1 января 2022 года. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

По словам дипломата, стороны поставили задачу не позднее 1 июля этого года закончить все бумажные дела, подготовить все межправительственные соглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчётом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью «забыть» эту тему.