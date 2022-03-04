Московская Биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках, сообщается на сайте площадки. До этого Центробанк временно запретил брокерам короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро, — уточняется в сообщении.

Ранее Центробанк России предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках вплоть до отмены решения. Это сделано для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, снижения рисков и ограничения волатильности на рынке. Действия ЦБ связаны с паникой в финансовом секторе из-за проведения спецоперации России на Украине.

Комментируя ситуацию, экономист Никита Масленников заявил, что Центробанк принял достаточно мер для стабилизации ухудшившейся экономической обстановки в России на фоне начала спецоперации в Донбассе. По его мнению, в условиях рыночных колебаний все действия Центробанка как регулятора были оправданными и классическими для такой ситуации. Он уточнил, что весь масштаб падения на фондовом рынке вряд ли удастся отыграть, но есть тенденция к восстановлению позиций.