Moody's понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

https://static.news.ru/photo/26d33f9a-a838-11ea-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднюю стоимость нефти марки Brent с $40-$45 до 35$ за баррель.

Несмотря на недавний рост цен, мы теперь предполагаем, что средняя цена Brent составит $35 за баррель в этом году и $45 за баррель в 2021 году, — говорится в материале агентства.

Там отметили, что глубокий экономический кризис во всех развитых странах в 2020 году и сокращение путешествий снизили спрос на нефть и не позволят её цене подняться выше прогноза.

По мнению специалистов, низкие котировки окажут наибольшее давление на Оман, Ирак и Кувейт. Что касается России, то за счёт большей диверсификации российская экономика не испытывает давления на свой кредитный портфель.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале дня на умеренно позитивном фоне рынок акций РФ отметится ростом, а курс российской валюты практически не изменится, считают аналитики.