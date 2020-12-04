Мишустин призвал внедрить свободу движения информации в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/f1117daa-3616-11eb-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для дальнейшего успешного развития экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо внедрить свободу движения информации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Первого Евразийского конгресса.

По его словам, ЕАЭС ведёт активную работу по устранению барьеров для свобод движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Но необходима и пятая свобода.

К четырём свободам должна добавиться пятая — свобода движения информации, — констатировал Мишустин.

Премьер убеждён, что экономики стран ЕАЭС должны переходить на новый технологический уклад. По словам главы кабмина РФ, необходимы цифровизация всех отраслей и создание единого цифрового пространства стран союза.

Проходящий в пятницу конгресс является первым, он был организован по инициативе Евразийского банка развития. На повестке конгресса — возможности формирования Большой Евразии, рассмотрение выравнивания уровня развития экономик стран ЕАЭС и оценка потенциала экономической интеграции.

Как ранее писал NEWS.ru, глава кабмина Белоруссии Роман Головченко заявил о необходимости более активного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по постепенному возобновлению сообщения между государствами. Об этом премьер республики рассказал 4 декабря во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета.