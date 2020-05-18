Мишустин потребовал немедленной реакции на обращения врачей по выплатам

Процесс выплат надбавок медикам за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) должен идти быстрее, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабмин ввёл дополнительные меры общественного контроля за получением врачами данных средств.
Он добавил, что обо всех проблемах с перечислением денег медицинский персонал может сообщить напрямую,
Кабмин накануне утвердил перечень заболеваний и осложнений, при развитии и обострении которых на фоне заражения коронавирусом медицинские работники получат единовременную страховую выплату.
Если болезнь станет причиной временной нетрудоспособности, однократная выплата составит 68 811 рублей. Если инфекция приведёт к инвалидности или смерти, выплата значительно повышается.
Кабмин включил в перечень осложнений, дающих право на страховую выплату, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусную пневмонию, сепсис, токсическое поражение печени и другие. Также утверждено положение о расследовании таких страховых случаев. Оно действует до конца 2020 года.
В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 тысячи человек. Выздоровели 70 209 тысячи.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в РФ умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.
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