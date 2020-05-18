Мишустин потребовал немедленной реакции на обращения врачей по выплатам

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Процесс выплат надбавок медикам за работу с инфицированными коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) должен идти быстрее, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабмин ввёл дополнительные меры общественного контроля за получением врачами данных средств.

Он добавил, что обо всех проблемах с перечислением денег медицинский персонал может сообщить напрямую, пишет РИА Новости. Политик отметил, что сделать это можно через специальный раздел на портале госуслуг, также получить консультацию можно, позвонив по единому номеру горячей линии. Глава правительства призвал коллег немедленно реагировать на каждую жалобу.

Кабмин накануне утвердил перечень заболеваний и осложнений, при развитии и обострении которых на фоне заражения коронавирусом медицинские работники получат единовременную страховую выплату.

Если болезнь станет причиной временной нетрудоспособности, однократная выплата составит 68 811 рублей. Если инфекция приведёт к инвалидности или смерти, выплата значительно повышается.

Кабмин включил в перечень осложнений, дающих право на страховую выплату, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусную пневмонию, сепсис, токсическое поражение печени и другие. Также утверждено положение о расследовании таких страховых случаев. Оно действует до конца 2020 года.

В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 тысячи человек. Выздоровели 70 209 тысячи.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки в РФ умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.