Мишустин одобрил идею использования таможенных складов для онлайн-торговли

https://static.news.ru/photo/51d68cd0-d0e5-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею «Почты России» об использовании таможенных складов для ускорения доставки товаров трансграничной онлайн-торговли.

Абсолютно согласен, надо провести эксперимент с участием «Почты России», и регулярно докладывайте о том, как он продвигается, — цитирует премьера РИА Новости.

По его мнению, использование таможенных складов действительно может расширить участие России в глобальных цепочках, «если всё сделать грамотно».

Мишустин подчеркнул, что необходимо внимательно рассмотреть различные возможности и взвесить все за и против.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство утвердило правила выдачи разрешений аптекам на осуществление дистанционной продажи лекарств. Организации, которые захотят получить такое разрешение, должны будут подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие аптеки требованиям, указанным в правилах. Решение о выдаче разрешения или отказе в нём будет принято в течение пяти дней.