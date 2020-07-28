Экономика

Мишустин одобрил идею использования таможенных складов для онлайн-торговли

18:14, 28 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею «Почты России» об использовании таможенных складов для ускорения доставки товаров трансграничной онлайн-торговли.

Абсолютно согласен, надо провести эксперимент с участием «Почты России», и регулярно докладывайте о том, как он продвигается, — цитирует премьера РИА Новости.

По его мнению, использование таможенных складов действительно может расширить участие России в глобальных цепочках, «если всё сделать грамотно».

Мишустин подчеркнул, что необходимо внимательно рассмотреть различные возможности и взвесить все за и против.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство утвердило правила выдачи разрешений аптекам на осуществление дистанционной продажи лекарств. Организации, которые захотят получить такое разрешение, должны будут подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие аптеки требованиям, указанным в правилах. Решение о выдаче разрешения или отказе в нём будет принято в течение пяти дней.

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