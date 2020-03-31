https://static.news.ru/photo/1d427e30-7338-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей будет браться с сумм, превышающих 60 тысяч рублей, пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Налог не будет распространяться на сами счета, речь идёт только о процентных доходах по ним, причём первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что зарплатные счета граждан в банках не попадут под новые налоги на проценты.

25 марта президент Владимир Путин сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.

Это нововведение, скорее всего, подтолкнёт часть вкладчиков к дроблению депозитов на суммы менее одного миллиона. При этом по отношению к крупным ВИП-клиентам банки смогут применить повышение ставки депозита, заявили NEWS.ru эксперты.