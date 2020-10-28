Мировой спрос на золото упал до минимума с 2009 года на фоне пандемии

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Спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал до 892 тонн, это на 19% ниже, чем в июле — сентябре прошлого года.

Это самый низкий показатель по мировому спросу на золото за квартал с 2009 года.

В годовом исчислении в третьем квартале мировой спрос на золото упал на 19%, до 892 тонн, так как потребители продолжали ощущать влияние пандемии COVID-19, — говорится в документе.

В то же время инвестиционный спрос на золото в третьем квартале вырос на 20%., А объём предложения на рынке упал на 3%.



В январе — сентябре 2020 года спрос снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного совета по золоту (WGC).

Оценивая ситуацию с инвесторами, мы видим новый рекордный приток средств в обеспеченные золотом ETF в третьем квартале, что привело к беспрецедентно высоким глобальным показателям, — приводятся в докладе слова аналитика WGC Луизы Стрит.

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