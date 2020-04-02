Миронов назвал способ минимизировать ущерб для экономики

https://static.news.ru/photo/c39ec0dc-7517-11ea-9135-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о необходимости расширения полномочий губернаторов. По его словам, это может привести к минимизации ущерба для экономики.

Предоставление руководителям регионов права определять степень ограничительных мер, в том числе допускать работу конкретных предприятий и организаций, позволит обеспечивать безопасность граждан при минимальном ущербе для экономики и доходов людей, — отметил депутат.

Также он возложил ответственность за сохранение экономического потенциала и уровня жизни граждан на федеральные и региональные власти.

Вызов для экономики сегодня не менее суровый, чем для системы здравоохранения. Серьёзные трудности переживают люди и предприятия, многие из которых не в состоянии месяц платить заработную плату работникам, не получая доходов, — добавил Миронов.

NEWS.ru информировал ранее, что из-за коронавируса аналитики предрекли мировой экономике резкий спад.