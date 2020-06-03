Минтруд зафиксировал рост размера прожиточного минимума

https://static.news.ru/photo/19880ad2-a590-11ea-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Величина прожиточного минимума по России за первый квартал 2020 года выросла на 2,2% по отношению к четвёртому кварталу 2019 года. Это следует из проекта Министерства труда и социальной защиты.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в целом по стране за первый квартал на душу населения составляет 10 843 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 11 731 рубль, для пенсионеров — 8944 рубля, а для детей — 10 721 рубль, передаёт РИА Новости.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, наименьший рост — на 1,8% — отмечается для пенсионеров, в то время как наибольший — 3,3% — для детей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство не поддержало законопроект о выплате пособий домохозяйкам. Инициатива предполагала, что семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, должны ежемесячно получать чуть более 12 тысяч рублей.