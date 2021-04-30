Кабмин РФ: восстановление занятости опережает прогнозы

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Число безработных в РФ по методологии Международной организации труда (МОТ) падает с опережением прогнозов, передаёт сайт правительства со ссылкой на доклад Минтруда. Документ озвучили во время заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В отчёте говорится , что с февраля по март 2021-го количество занятых выросло на 164 тысячи человек. Из целевого показателя в 1,619 млн человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тыс. человек и остаётся восстановить занятость ещё 975 тыс.

В докладе отмечается, что целевые показатели не достигнуты в 68 субъектах, в 12 регионах ситуация на рынке труда не изменилась. При этом в 28 регионах — в Мордовии, Карелии, Новгородской, Новосибирской, Ярославской областях и других — количество занятых увеличилось сильнее всего. А в ещё 28 субъектах число работающих упало, больше всего в Псковской и Кировской областях.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов заявил, что уровень безработицы в России постепенно снижается и в настоящий момент составляет 5%. Он подчеркнул, что несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, уровень занятости населения возвращается к нормальным показателям.

Кроме того, глава Минфина коснулся темы сельского хозяйства. По его словам, российские производители, работающие в этой сфере, должны ограничивать динамику цен на свою продукцию на внутреннем рынке, так как они получают господдержку.