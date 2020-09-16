Минтруд разъяснил детали проекта об отраслевой системе зарплат

https://static.news.ru/photo/d8fc7746-f814-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым делом формат отраслевой оплаты труда будет использован в здравоохранении и образовании. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Предполагаем введение требований отраслевой оплаты труда в сфере здравоохранения, потом будем рассматривать распространение этих требований другим профессиональным областям. Например, мы видим, что второй сферой должна стать сфера образования, и есть уже соответствующее поручение председателя правительства, — сказал Пудов на заседании комитета.

До этого думский комитет по труду и соцполитике рекомендовал парламентариям нижней палаты поддержать введение этой системы в первом чтении.

Авторы инициативы предложили наделить правительство правом устанавливать правила оплаты труда работников государственных и муниципальных служб, включая требования по окладам и ставкам стимулирующих выплат. Правительство также будет определять перечень сфер, к которым применят этот механизм.

Пудов подчеркнул, что это должны быть именно права, к которым правительство сможет прибегнуть по необходимости, а не обязанность.

В ведомстве уверены, что такой формат позволит привести в соответствие зарплаты внутри одной отрасли в разных регионах, сделает прозрачными принципы формирования системы оплаты труда работников социальной сферы. Кроме того, авторы законопроекта хотели бы, чтобы он позволил проявлять гибкость регулирования как на федеральном, так и на региональных уровнях власти.

Кроме того, в России хотят узаконить понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда. Задача сформировать отношение к этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы. Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнёрства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме планируют рассмотреть индексацию соцвыплат.