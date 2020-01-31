https://static.news.ru/photo/f25966f6-4417-11ea-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: transoil.by

Белоруссия с 1 февраля 2020 года поднимет тариф на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%, сообщили представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

Размер повышения тарифов определён исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта, — говорится на официальном сайте ведомства.

Белоруссия ведёт активные переговоры с представителями США, Саудовской Аравии и ОАЭ о закупках нефти. Глава республики Александр Лукашенко считает, что эти страны готовы поставить необходимый объём сырья.

Особый упор он сделал на то, что качество чёрного золота там намного лучше, чем в России. Ранее белорусский лидер не раз выступал с речью, что основной причиной разногласий с Москвой стало требование РФ, чтобы Минск закупал российское чёрное золото дороже, чем это диктует мировое ценообразование на углеводороды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния Кремлю. Согласно заявлению Госдепа, опубликованному к визиту госсекретаря Майкла Помпео в Киев, США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования».