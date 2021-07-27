Минсельхоз сообщил о снижении цен на овощи

На сегодняшний день наблюдается снижение стоимости «борщевого набора» в России как в опте, так и в рознице. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.

Сейчас цены на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. Так, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук, — передаёт ведомство слова Патрушева.

На прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства поднимались вопросы ситуации с продовольствием в стране. На нём были представлены решения для стабилизации цен на овощи, которые включают в себя, в частности, системную работу на региональном уровне, отметили в ведомстве.

Кроме того, глава Минсельхоза отметил, что в начале 2021 года правительство рекомендовало субъектам развивать нестационарную торговлю и увеличить доступность ярмарок и рынков для граждан, которые ведут свое подсобное хозяйство.

Ранее стали известны меры по снижению цен на овощи. Минсельхоз поручил регионам разобраться с поставками овощей и картофеля, чтобы исключить влияние посредников на цены. Также рассматривается возможность субсидий на строительство хранилищ в отдалённых регионах.