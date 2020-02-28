https://static.news.ru/photo/c64b5746-5a3c-11ea-8100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В доходы федерального бюджета на 2020-2022 годы включили 276,7 миллиарда рублей дивидендов от Российских железных дорог. Железнодорожники считают, что запросы Минфина ударят по самостоятельности компании и снизят темпы развития транспортной системы страны.

Сумма на каждый год сопоставима с чистой прибылью компании за первое полугодие 2019-го: 68,8 миллиарда в 2020-м и более 100 миллионов рублей в каждый последующий год. Выплата таких дивидендов ударит по инвестпрограмме РЖД и, в конечном счёте, по нацпроекту модернизации магистральной инфраструктуры России.

По данным РБК, правительство запланировало в 2020 году поднять долю дивидендов, которые госкомпании обяжут передавать в бюджет — с 25% до 50% от чистой прибыли. При этом РЖД, пишет издание, год от года старалось избегать выплаты дивидендов государству, направляя средства на инвестпрограмму.

Перенос значительных сумм на выплаты приведёт к «падению качества РЖД как заёмщика», компания может потерять доступ к рынкам капитала. В итоге Минфину придётся дополнительно выделять компании средства федерального бюджета для «восстановления инвестиций», считают в РБК.

Как писал NEWS.ru, до 2024 года на национальные проекты в России планируют потратить 25,7 миллиарда рублей, из которых 13 миллиардов выделит федеральный бюджет.