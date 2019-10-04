https://static.news.ru/photo/7d1d2298-e76e-11e9-bf3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Министерство энергетики России считает возможным в будущем осуществить строительство газопровода из Крыма в Европу. Однако пока эта идея правительством не рассматривается.

Не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания, — сказал министр энергетики РФ Александр Новак, выступая перед студентами на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, сейчас действия России в области энергетики в Крыму направлены на обеспечение надёжного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей на полуострове.

Ранее министр заявил, что текущее снижение нефтедобычи не помешает России продолжать осваивать месторождения Крыма в долгосрочной перспективе. Для этого будет разработана долгосрочная программа развития «Черноморнефтегаза».

В настоящий момент предприятие добывает около миллиарда кубометров газа в год при потребности Крыма в 2-2,5 млрд кубометров. Полуостров обеспечивается топливом в полном объёме за счёт включения в единую систему газоснабжения России, писал News.ru.