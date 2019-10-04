https://static.news.ru/photo/25677e1a-e76c-11e9-aa6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Текущее снижение добычи не помешает России продолжать осваивать нефтегазовые месторождения Крыма в долгосрочной перспективе.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал об этом студентам и молодым специалистам на Российской энергетической неделе, передаёт ТАСС . Для освоения месторождений, по словам министра, будет разработана долгосрочная программа развития «Черноморнефтегаза».

В настоящий момент предприятие добывает около миллиарда кубометров газа в год при потребности Крыма в 2-2,5 млрд кубометров. Полуостров обеспечивается топливом в полном объёме за счёт включения в единую систему газоснабжения России.

Ранее News.ru приводил заявление Новака, согласно которому цена транзита газа для Украины будет высчитываться по европейским тарифам.