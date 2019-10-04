Текущее снижение добычи не помешает России продолжать осваивать нефтегазовые месторождения Крыма в долгосрочной перспективе.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал об этом студентам и молодым специалистам на Российской энергетической неделе, передаёт
В настоящий момент предприятие добывает около миллиарда кубометров газа в год при потребности Крыма в 2-2,5 млрд кубометров. Полуостров обеспечивается топливом в полном объёме за счёт включения в единую систему газоснабжения России.
Ранее News.ru приводил заявление Новака, согласно которому цена транзита газа для Украины будет высчитываться по европейским тарифам.
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