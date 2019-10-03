Из-за действующей системы налогообложения доходы в бюджет могут сократиться на 4,1 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи нефти. Об этом говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики Павла Сорокина в рамках Российской энергетической недели.
В презентации указано, что добыча к 2035 году снизится на 217 млн т, до 339,1 млн т, а инвестиции — на 2,3 трлн рублей, передаёт
Согласно расчётам, в Западной Сибири она сократится почти вдвое. Отрасль сможет предотвратить падение, если будут предоставлены льготы для добычи труднодоступной нефти.
Ранее Минэнерго РФ зафиксировало падение спроса на нефть. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новак, писал News.ru.
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