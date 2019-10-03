https://static.news.ru/photo/3e6bb4de-e5dd-11e9-8617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Из-за действующей системы налогообложения доходы в бюджет могут сократиться на 4,1 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи нефти. Об этом говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики Павла Сорокина в рамках Российской энергетической недели.

В презентации указано, что добыча к 2035 году снизится на 217 млн т, до 339,1 млн т, а инвестиции — на 2,3 трлн рублей, передаёт ТАСС . При этом уровень нефтедобычи будет расти до 2021 года, на пике он составит 579,1 млн т.

Согласно расчётам, в Западной Сибири она сократится почти вдвое. Отрасль сможет предотвратить падение, если будут предоставлены льготы для добычи труднодоступной нефти.

Ранее Минэнерго РФ зафиксировало падение спроса на нефть. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новак, писал News.ru.