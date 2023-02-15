Минцифры рассказало об опасности работы банков с клиентами через WhatsApp Минцифры просит банки не работать с клиентами через мессенджеры, поскольку это используют мошенники

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Минцифры РФ призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры, поскольку этим точно будут пользоваться мошенники, передает РИА Новости. Директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин пояснил, что при имеющейся потребительской безграмотности жертвами онлайн-мошенников могут стать многие россияне.

Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее, — заявил Бенгин.

Эксперт отметил, что мессенджерами активно пользуются мошенники, представляющиеся полицией и Центробанком. Для противодействия таким преступлениям необходима большая работа операторов «по очищению российской нумерации», говорит Бенгин.

Ранее Центробанк отчитывался, что в 2022 году в России было заблокировано 756 тысяч телефонных номеров мошенников, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это самый высокий показатель за все время такой работы.