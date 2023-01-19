Российский банк впервые заработает в Telegram В ВТБ сообщили о запуске онлайн-банка в Telegram

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В ВТБ запускают работу онлайн-банка в Telegram, сообщили представители кредитной организации. Отмечается, что сначала клиентам будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Среднее время выполнения операций по финансовым услугам сократится вдвое, отметили в банке.

ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Telegram. Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза, — подчеркнули представители ВТБ.

Онлайн-банк станет запускать поэтапно. Сперва пользователи получат возможность проверять баланс карт и счетов, совершать переводы через СБП и оплачивать мобильную связь. После откроются новые опции. В частности, это будет оплата по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и не только.

С 1 марта в иностранных мессенджерах на законодательном уровне будет нельзя проводить банковские операции. Однако в случае с ВТБ Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк, объяснил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Наш сервис не предполагает, что клиенты будут делиться контактными и платежными данными с площадкой, в частности, с мессенджером. Все операции проходят в веб-версии «ВТБ Онлайн», а не в самом мессенджере, — отметил Чугунов.

Ранее Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. По его словам, эту функцию уже выполняют около пяти тысяч офисов.