Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Стороны отметили, что с учётом внедрения Киевом в законодательство Украины положений Третьего энергетического пакета ЕС необходимо обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.
По словам участников переговоров, лицензирование и сертификация оператора, а также работа по утверждению обоснованной и прозрачной методики тарифообразования на транзит энергоресурса должны быть завершены к 1 января 2020 года. Если этого не произойдёт, то для поставок в переходный период необходимо продлить действующий транзитный договор с поправками на актуальные рыночные условия, сообщает
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что цена на транзит должна быть конкурентной.
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