https://static.news.ru/photo/b4b810e0-bf1a-11e9-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.

Стороны отметили, что с учётом внедрения Киевом в законодательство Украины положений Третьего энергетического пакета ЕС необходимо обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

По словам участников переговоров, лицензирование и сертификация оператора, а также работа по утверждению обоснованной и прозрачной методики тарифообразования на транзит энергоресурса должны быть завершены к 1 января 2020 года. Если этого не произойдёт, то для поставок в переходный период необходимо продлить действующий транзитный договор с поправками на актуальные рыночные условия, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что цена на транзит должна быть конкурентной.