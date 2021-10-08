Микрозаймы в России предложили выдавать под залог недвижимости

Микрофинансовые организации (МФО) выступили с предложением разрешить им выдавать займы под залог недвижимости. Об этом говорится в одной из стратегий действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации «МиР» на 2021–2024 годы, передаёт РИА Новости.

В настоящее время микрофинансовые организации, согласно действующему законодательству, не имеют права заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения. Это ограничение было введено в 2019 году для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью.

Сейчас МФО предлагают разрешить микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 млн рублей, выдавать займы под любой залог, в том числе недвижимости. Между тем в Банке России отметили, что пока не получали никаких предложений от представителей микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации хотят выйти в новый сегмент кредитования граждан и выдавать им кредитные карты. Сейчас они не могут этого делать, согласно требованиям законодательства. Участники рынка предложили создать новый класс компаний, которые займут промежуточное место между микрофинансовыми компаниями и банками.

Как ожидается, новый класс финансовых компаний будет иметь капитал от 150 млн рублей и, помимо займов, сможет предлагать клиентам кредиты и кредитные карты, но не будет открывать текущие счета и вклады. Сейчас такие организации имеют право выдавать лишь займы.