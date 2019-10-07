Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
Согласно
Так, в области строительства она составила 80% от всех работников. Норма не коснётся Бурятии, Амурской области и Москвы, а в Дагестане будет равна 50%.
Доля сохранена и в сфере выращивания овощей — 50% от всех работников. В 2020-м это распространится на всю территорию страны.
В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составит 26%, а в спорте — 25%.
Ранее News.ru писал, что доклад о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели направлен в правительство РФ. Впервые о возможности такого нововведения в будущем заявил в начале июня Медведев.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен