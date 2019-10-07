https://static.news.ru/photo/b290d7dc-e8d4-11e9-88de-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.

Согласно документу , опубликованному на сайте правительства, было принято решение сохранить в ряде сфер экономической деятельности долю, установленную на текущий год.

Так, в области строительства она составила 80% от всех работников. Норма не коснётся Бурятии, Амурской области и Москвы, а в Дагестане будет равна 50%.

Доля сохранена и в сфере выращивания овощей — 50% от всех работников. В 2020-м это распространится на всю территорию страны.

В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составит 26%, а в спорте — 25%.

Ранее News.ru писал, что доклад о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели направлен в правительство РФ. Впервые о возможности такого нововведения в будущем заявил в начале июня Медведев.