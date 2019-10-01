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Доклад о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели направлен в правительство РФ. Обсуждение вопроса продолжается, сообщили в Минтруде.

Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения,— говорится в сообщении.

Впервые о возможности введения в будущем четырёхдневной рабочей недели заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов тогда выступила за сокращение числа рабочих дней при сохранении оплаты труда.

По мнению экспертов, отечественная экономика пока не готова к такому шагу, писал News.ru. Сейчас на территории РФ наблюдается очень низкий уровень производительности труда. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России в 2017 году он не превышал $26 в час, тогда как в Ирландии он составлял $99,5, в Норвегии — $83,1, в Бельгии — $76,8, в США — $72.

Доктор экономических наук Александр Щербаков, например, заявил, что продолжительность рабочего дня в восемь часов считается оптимальной. Так, при увеличении часов у сотрудников снижается работоспособность, а при уменьшении падает объём выпуска готовой продукции и сокращается размер зарплаты.