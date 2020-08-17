ЛУКОЙЛу не позволили выкупить проект в Сенегале

https://static.news.ru/photo/6ede306c-e08f-11ea-a94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Австралийская нефтегазовая компания Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, на которую ранее претендовал российский ЛУКОЙЛ.

В продолжение нашему объявлению от 27 июля о продаже доли в проекте Sangomar «Лукойлу», заявляем, что Woodside уже реализовала право преимущественного выкупа на тех же условиях, — говорится в сообщении Cairn Energy PLC.

В конце июля стало известно, что ЛУКОЙЛ планирует заключить соглашение с Cairn Energy о покупке её доли в этом проекте за $300 млн. Однако Woodside воспользовалась своим преимущественным правом «на тех же условиях». Теперь австралийская компания выплатит Cairn Energy $300 млн и ещё $30 млн капитальных затрат. При этом участники проекта до 26 августа могут высказать свои возражения.

Как ранее писал NEWS.ru, ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО «АГД-Даймондс», принадлежавших ЛУКОЙЛу, банку «Открытие Холдинг». Служба хочет, чтобы суд признал сделку недействительной и применил к ней «последствия её недействительности».