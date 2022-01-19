«Либо кредит, либо Китай»: автоэксперт рассказал о будущих тенденциях рынка

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В регионах России есть произвол при выплате зарплат бюджетникам, из-за чего они уходят в частную сферу, сообщил экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он добавил, что правительство проигнорировало поручение президента вернуться к чётким правилам по заработной плате.

Говоря о проблемах в оплате труда, экс-депутат привёл в пример родную Астрахань, где из-за тяжёлых условий не хватает трети сотрудников скорой помощи. Майские указы — это некая средняя величина на...