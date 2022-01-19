«Либо кредит, либо Китай»: автоэксперт рассказал о будущих тенденциях рынка

Учитывая растущую стоимость автомобилей на российском рынке, граждане РФ чаще станут покупать машины в кредит, пользоваться каршерингом или «пересядут» на китайские модели (Haval, Cherry), рассказал NEWS.ru председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Спикер добавил, что КНР может использовать мировой дефицит микрочипов и «забрать очень большую часть автопрома».
Люди будут брать больше автомобилей и в кредит, и в каршеринг. Это мировая тенденция, как и с недвижимостью. Говоря о рынке в целом, повышение цен приведёт к тому, что очень большую долю автопрома на рынке заберёт Китай. Я это предвижу, и многие эксперты согласны с этим. Пекин придумал очень хороший ход конём с этими чипами. У них уже всё есть, им нужно всего три года, как говорят знающие люди, и они займут огромную долю рынка автопрома, — заявил Канаев.
Эксперт отметил, что альтернативой китайским машинам останутся каршеринг или автокредиты.
В 2021-м производители КНР продемонстрировали рекордный рост в РФ на авторынке, заняв по итогам года более 7% продаж, реализовав свыше 103 тысяч новых автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2020-го.