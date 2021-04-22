Госдума призывает упростить покупку жилья за маткапитал без ипотеки

https://static.news.ru/photo/21d6a62c-a3ef-11eb-a2d2-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров внёс предложение убрать ограничение на использование маткапитала для покупки недвижимости. Сейчас это возможно сделать только в ипотеку, пишет RT.

Свою инициативу парламентарий изложил в письме на имя министра труда Антона Котякова.

Прошу оценить целесообразность изменения правил предоставления средств материнского капитала на приобретение недвижимости без кредитных инструментов. Позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребёнка, — говорится в обращении депутата.

На сегодня купить жильё на средства маткапитала сразу после рождения ребёнка могут только те родители, которые взяли для этого кредиты. Без ипотеки потратить материнский капитал на покупку жилья можно только по истечении трёх лет.

Как сообщалось ранее, россиянам станет проще рефинансировать ипотеку, оформленную с помощью материнского капитала. Правительство упростило эту процедуру семьям с детьми.