Экономист обвинил власти России в повышении цен на продукты

https://static.news.ru/photo/e05c5a02-84bd-11eb-8eae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что в повышении в стране цен на продукты виновато правительство России.

Правительство слабое и не умеет руководить страной и регулировать экономику. Здесь не выделяют деньги на помощь обществу. Сейчас всё, что произведено за счёт государственных средств (мясо, зерно), вывезли за рубеж. При этом у нас нет семенного зерна и яиц. Виноград мы завозим, картофель, пшеницу и другие продукты, но об этом ничего не говорят, — заявил URA.RU главный оппонент Бориса Ельцина.

Хасбулатов подчеркнул, что Российская Федерация располагает огромными конкурентными преимуществами, но при этом является одним из беднейших государств Европы.

Замдиректора института Центр развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов придерживается иного мнения. Эксперт считает, что в повышении цен виноват коронавирус и для решения этой проблемы в стране нужно ввести продуктовые карточки. Он приводит в пример США, где для малоимущих уже давно выдают такие карточки.

Ранее Росстат заявил о новом скачке цен на продукты в российских магазинах. Лидером остаётся мясо кур, стоимость которого только за первую неделю марта выросла на 1,7%. В некоторых регионах прирост на курятину достиг 5,4%. Также за первую неделю марта вновь подорожали яйца, подсолнечное масло и сахар, писал NEWS.ru.