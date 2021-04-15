Курсы валют взлетели на фоне новых санкций США против России

https://static.news.ru/photo/4052f3d6-9dea-11eb-94e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на МосБирже взлетел на 44 коп. — до 77,3 руб., что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 1,88%, а курс евро — на 43 коп., до 92,5 руб. (+1,72%). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Кроме физических и юридических лиц, вводятся санкции против госдолга России. Это сообщение вызвало снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Как писал NEWS.ru, год назад доля иностранных вложений достигла исторического максимума и превысила треть от общих вложений в рублёвый госдолг: к 1 марта 2020 года она поднялась на 34,9%. Но затем в течение месяца доля нерезидентов упала до 31,7% и продолжила снижаться в течение всего года. Это происходило в связи с наращиванием заимствований государством среди внутренних игроков для фиксирования антикризисных расходов. В итоге к 1 марта 2021 года доля иностранных вложений составила 22,7%.