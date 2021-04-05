Доля иностранцев в российском госдолге снизилась до минимума за шесть лет

https://static.news.ru/photo/6e09461e-96a5-11eb-be52-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Впервые с августа 2015 года доля иностранных вложений в российские облигации федерального займа оказалась ниже 20%. Основной причиной стали распродажи в связи с возможными санкциями, а также крупные покупки облигаций государственными банками.

Как пишет РБК, по итогам марта вложения нерезидентов в ОФЗ снизились приблизительно на 123 млрд рублей — это самое сильное падение с апреля прошлого года. При этом вложения иностранцев в госдолг РФ сократились на 74,6 млрд за неделю с 26 марта по 2 апреля, а две трети от этого объёма пришлись на 31 марта. Как полагают аналитики, это может быть связано с «ребалансировкой портфелей по итогам кварталов».

Вместе с тем год назад доля иностранных вложений достигла исторического вложения и превысила треть от общих вложений в рублёвый госдолг: к 1 марта 2020 года она поднялась на 34,9%. Но затем в течение месяца доля нерезидентов упала до 31,7% и продолжила снижаться в течения всего года. Это происходило в связи с наращиванием заимствований государством среди внутренних игроков для фиксирования антикризисных расходов. В итоге к 1 марта 2021 года доля иностранных вложений составила 22,7%.

Эксперты отмечают, что распродажа ОФЗ в марте происходила на фоне общего глобального оттока капитала из стран с развивающимися рынками. Главной причиной оттока стал глобальный контекст, однако необходимо учитывать и специфические страновые факторы, в том числе ускорение инфляции и внешнеполитические риски.

Ранее NEWS.ru писал, что средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — $61 млрд. Это на 51,6% больше прошлогоднего показателя, что в долларах составляет 20,8 млрд.