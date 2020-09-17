Курс доллара вырос до 75,28 рубля

https://static.news.ru/photo/f09b1fd6-f8b6-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 17 сентября курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,41%, курс евро опустился на 0,03%.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара составил 75,275 рубля, курс евро — 88,5325 рубля. Через четыре минуты после начала торгов за доллар давали 75,19 рубля, за евро — 88,505 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,92%, до 2947,54 пункта, индекс РТС снизился на 1,07%, до отметки в 1238,42 пункта.

Как писал NEWS.ru, доллар за лето подорожал примерно на 7%. Риск дальнейшего падения рубля всё ещё сохраняется, судя по усилению геополитических рисков. Потенциально до конца месяца рубль может поддержать нефть в случае начала роста, а также намерения Центробанка с 1 октября продать около 185 млрд рублей.