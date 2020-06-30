Курс доллара впервые с мая преодолел отметку в 71 рубль

https://static.news.ru/photo/10ca76ea-bae5-11ea-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже впервые с мая поднялся выше отметки в 71 рубль. Ситуацию прокомментировал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По его словам, она объясняется сразу несколькими факторами. Первый из них — нестабильность нефтяного рынка. Пока цена на нефть держится в диапазоне $40–43 за баррель, но инвесторы опасаются, что июльское наращивание добычи, а также ситуация с коронавирусом могут привести к её падению. В связи с этим в котировки большинства сырьевых валют закладывается изначально негативный сценарий развития событий.

Второй фактор — резкий рост заражённых коронавирусом в США, возможное повторное закрытие Казахстана на карантин. Всё это свидетельствует о нестабильности эпидемиологической ситуации в мире. Новая волна COVID-19 может нанести более значительный урон мировой экономике, торговле и спросу. Повторное введение карантина в мире вновь приведёт к обвалу нефти и всех сырьевых валют. Предотвратить его может только вакцина против коронавируса.

Третий фактор — голосование по поправкам в Конституцию РФ. Перед любыми значимыми политическими событиями отечественная валюта обычно сдаёт позиции.

Эксперт отметил, что при совмещении всех этих факторов соотношение российской и американской валют прогнозируется на уровне 70–72 рубля за доллар.

Возможны всплески выше верхнего уровня, однако вероятнее всего после референдума котировки рубля начнут вяло восстанавливаться, так как уйдёт фактор политической неопределённости, — отметил Мазур.

При этом добавил, что остальные факторы продолжат оказывать давление на курс валюты РФ.

По данным биржи, курс евро расчётами «завтра» на 17:43 мск вторника растёт на 1,3 рубля, до 79,99 рубля, а несколькими минутами ранее поднимался до 80,03 рубля. Курс доллара поднимается на 1,26 рубля, до 71,25 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается в то же время на 1,17%, до $41,36 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля на уровне 60 за доллар к концу 2020 года. Экономисты назвали это маловероятным.