Маловероятно: экономист не согласился с прогнозом Грефа об укреплении рубля

https://static.news.ru/photo/214b7358-b9ea-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если в конце 2020 года будет происходить восстановление курса рубля, то оно будет незначительным и постепенным. Такое мнение высказал экономист Сергей Хестанов.

Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который предположил, что рубль к концу года может укрепиться на уровне 60 рублей за доллар, если нефть подорожает до 60−62 долларов за баррель.

По мнению Хестанова, теоретически такое возможно, однако на практике маловероятно.

Во-первых, спрос на нефть восстанавливается медленно. Это не позволит быстро восстановить объём экспорта нефти. Во-вторых, сильный рубль мешает экспортёрам и наполнению бюджета. Поэтому если укрепление и будет, то будет оно небольшим и плавным, — цитирует эксперта ИА Regnum.

Ранее, как писал NEWS.ru, Греф в своём прогнозе сослался на одного из «старых и опытных аналитиков» Генри Гроуба. Глава Сбербанка при этом признал, что российская валюта тесно связана с ценой на нефть, которую тяжело спрогнозировать.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не смогли согласовать продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось, что вкупе с пандемией коронавируса обрушило стоимость нефти и негативно сказалось на курсе рубля. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал текущего года. Срыв переговоров вызвал обвал нефтяных котировок.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

6 июня, как писал NEWS.ru, сообщество нефтедобывающих стран продлило сокращение нефтедобычи на текущем уровне ещё на месяц — до конца июля. Однако из соглашения вышла Мексика, поэтому квоты были перераспределены: обязательства Мехико компенсируют за счёт дополнительного сокращения от Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.