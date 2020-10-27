Красен Новый год икрою: ждёт ли россиян дефицит и скачок цен

Знаете ли вы, что красную икру любят в основном в нашей стране и на экспорт её почти не поставляют? Это лакомство украшало русские столы ещё до революции и продолжает сопровождать наши торжества, банкеты и праздники по сей день. Спрос на эти «рыбьи яйца» (так икру называют французы) колеблется, но всё-таки не падает. Как стало известно, в 2020 году её будет произведено 13–13,5 тыс. тонн при среднегодовом потреблении 12–16 тыс. тонн. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Таким образом, можно предположить, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом деликатесного продукта, особенно в преддверии новогодних праздников. За дефицитом, как правило, следует рост цен, отмечают эксперты. Впрочем, в этом году его будет сдерживать снижение спроса на дорогие продукты. Подорожает ли икра на новогоднем столе, разбирался NEWS.ru.

Лососёвая путина этого года завершится выловом свыше 300 тыс. тонн рыбы, что позволит произвести 13–13,5 тыс. тонн красной икры, сообщил руководитель объединённой пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. По его словам, это несильно отклоняется от среднего уровня потребления данного продукта, которое в последние годы составляло 12–16 тыс. тонн в год. При такой добыче дефицит красной икры вряд ли возможен, уверяют в ведомстве.

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства Леонид Холод отмечает, что дефицита в рыночной экономике не бывает. За ним тут же следует рост цен, приводящий к снижению спроса.

Любая ситуация, когда предложение меньше, чем спрос, как правило, сказывается на скачке цен. Сюда же стоит добавить, что как в этом году, так и в прошлые шло снижение платёжеспособного спроса. Кроме того, надо заметить, что цифра годового потребления икры сама по себе непостоянная, а красная икра продукт неэластичный. Иначе говоря, если у людей нет денег, то её просто никто не покупает. Леонид Холод бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ и зампред Госкомрыболовства

Может быть, высокие цены и отобьют у россиян желание есть красную икру, но всё же доводить до этого не хотелось бы. Между тем производство икры в этом году заметно отстаёт от прежних показателей. На середину октября 2020-го объём добычи тихоокеанского лосося составил 294,9 тыс. тонн — на 56% меньше уровня 2018 года и на 39,6% — показателей 2019 года, сообщает РИА Новости. Вылов лососёвых рыб в 2019 году превысил 498,2 тыс. тонн, что на 26% меньше рекордного 2018-го, когда объём добычи составил 676 тыс. тонн.

Андрей Шапран/Global Look Press

Даже при небольшом вылове этого года икры будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, считает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Вылов 300 тыс. тонн лососей — это производство примерно 15 тыс. тонн красной икры, если грубо брать выход икры в 5%. Ещё, возможно, Белоруссия подкинет нам этот продукт из импортного сырья. Максимальная ёмкость внутреннего рынка — 15 тыс. тонн. Так что дефицита не будет. Александр Фомин исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Ситуация 2020-го будет отличаться от прошлогодней, признаёт эксперт. В предыдущие годы природа решила побаловать россиян и производство красной икры достигало 20 тыс. тонн и больше. В результате продукт сильно подешевел, потому что его надо было сбывать, чтобы не выбросить. Сейчас же всё вернётся к многолетней динамике. Икра — такой продукт, который не может стоить дёшево, напоминает специалист.

Дополнительное беспокойство для производителей икры могла создать экологическая катастрофа на Камчатке — загрязнение воды и массовая гибель животных. По заявлениям учёных, погибли 95% обитателей морского дна Авачинской бухты. Впрочем, на производстве икры эта ситуация вряд ли серьёзно отразится, считает Леонид Холод. К тому же критическое засорение вод, повлёкшее массовую гибель гидробионтов, сейчас спадает, отметил эксперт.

Есть или не есть

Россияне хотя и любят красную икру, едят её не так уж часто и много. В среднем каждый житель страны потребляет около 100 граммов в год, отмечают эксперты. Понятно, что это «средняя температура по больнице» — кто-то ест больше, а кто-то не пробовал деликатес совсем.

Тем не менее любовь россиян к икре постепенно растёт, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos в прошлом году. Если во втором квартале 2018-го лишь 24,5% респондентов признавались, что хотя бы раз за последние три месяца ели красную икру, то во втором квартале 2019-го таких было уже 33,5%. В канун Нового года число любителей этого деликатеса может ещё вырасти.

Повышение спроса к празднику возможно, но оно будет кратковременным и вряд ли приведёт к дефициту, считает ресторатор Сергей Миронов. По словам эксперта, 2020 год отличается от предыдущих лет тем, что произошло снижение потребления дорогих продуктов.

Даже если производство будет не таким большим, снижение спроса может это компенсировать. Идёт общее падение потребительской активности — снижается средний чек в ресторанах, в магазинах. Весь ретейл фиксирует падение спроса. Красная икра — тот самый продукт, на котором можно сэкономить. Гречку, например, люди всегда будут покупать, а вот красную икру — уже меньше. Сергей Миронов ресторатор ресторатор

Тем не менее подорожание деликатесного продукта вполне возможно, уверен эксперт. По его словам, цены на икру будут расти хотя бы потому, что рубль стал дешевле к доллару и евро. От валюты зависит логистика, стоимость оборудования, так что когда поднимаются доллар и евро, цена на отечественные товары тоже растёт, пояснил специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Икра будет, но доступность её для некоторых людей снизится, считает депутат Госдумы, экс-министр труда Сергей Калашников. Он отмечает, что красная икра имеет тенденцию расти в цене плавно — за 20 лет она подорожала всего в два раза. В этом году увеличение стоимости будет небольшим, хотя и может обогнать инфляцию на 1–2%, считает парламентарий. Напомним, по прогнозу Банка России, рост потребительских цен по итогам 2020 года может составить 3,9–4,2%.

Спрос на икру в России, даже несмотря на непростой год, никак не меняется, поскольку её едят от случая к случаю. Это чисто психологический продукт: люди, которые привыкли ставить на праздничный стол красную икру, продолжат её покупать. Тех же, кто ест этот продукт повседневно, не так много. При этом икра в любом случае станет для людей дороже, ведь покупательная способность населения снижается. Так что для кого-то покупка баночки красной икры к праздничному столу сейчас может стать проблемой. Сергей Калашников экс-министр труда РФ экс-министр труда РФ

В середине осени в России красная икра уже дорожала в опте и рознице больше, чем обычно, сообщали РИА Новости эксперты отрасли. Так, по словам руководителя аналитического агентства «Рыбсеть» Полины Кировой, из-за плохой путины цена на икру в опте повысилась по сравнению с прошлым годом на 30% против обычного роста на 10–20%. Икра кижуча, к примеру, в опте сейчас стоит в среднем от 4 тыс. рублей, в рознице — от 5 тыс. Примерно столько же в магазине стоит и икра кеты, горбуши и нерки, сообщила специалист.