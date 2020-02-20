Невозможно ожидать сиюминутных результатов при повышении доходов россиян, однако для этого создана целая программа и многое делается, чтобы поступательно поднимать уровень жизни граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после адресованного Владимиру Путину вопроса петербурженки о низких зарплатах и пенсиях граждан. Эксперты рассуждают о замысле акции с простой бедной россиянинкой.

Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в послании Федеральному собранию и на повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа. И вчера именно, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. Безусловно, к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень, — заявил Песков журналистам, и добавил, что не считает данный вопрос россиянки провокацией (дело в том, что названная женщиной сумма ниже актуального прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда).

Накануне журналистка официального телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена беседа президента России Владимира Путина с петербурженкой после открытия памятника Анатолию Собчаку.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дама в возрасте обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, на что Путин в ответ обронил: «Думаю, что очень трудно». Горожанка также заметила, что президентская зарплата выше указанной суммы, на что глава государства рассказал, что его заработная плата — не самая большая в стране (она составляет 773,4 тыс. рублей в месяц).

В ходе несколько конфузного диалога женщина в основном расспрашивала Путина о трудностях жизни в России, маленьких пенсиях и зарплатах, а также о высоких ценах. «Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Тысяча рублей — это минимум», — сообщила она главе страны.

Путин прообщался с россиянкой дольше трёх минут, при этом их не прерывали ни президентская охрана, ни остальные петербуржцы.

Между тем, данный диалог вызвал скепсис у наблюдателей. Данная встреча с «подставной» женщиной — дешёвый пиар-приём, полагает экс-спичрайтер кандидата на выборах в президенты РФ генерала А.Лебедя политолог Леонид Радзиховский. «Такие дамы просто так через охрану президента пройти не смогут: если Горбачёв в 1985 году реально мог выходить из машины в гущу народа, то Путин устроен иначе», сказал он.

О цели этой акции в Питере можно только догадываться в следующем свете. Всё нынешнее поведение Путина может иметь два противоположных объяснения. Обе стратегии упираются в поправки к Конституции. Это путинская идея-фикс. Их цель — резкое усиление власти президента. Первое. Путину плевать на содержание поправок, а новая конституция может привести к досрочным выборам президента. Это нужно чтобы Путин остался на-все-гда. Вторая трактовка. Путин хочет уйти немедленно, и под хорошую музыку. Леонид Радзиховский независимый политолог независимый политолог

Всё эти расчёты в том числе с социальной риторикой о поднятии доходов населения нужны с целью подготовки почвы для вывода на сцену нового президента, фигура которого пока непонятна. По мнению Радзиховского, шумиха с поправками — формирование морально-электоральной поддержки будущему путинскому кандидату.

Разговоры о социальной направленности нового правительства, о некой якобы новой социальной политике необходимы Владимиру Путину для того, чтобы народ не смог сам себе отказать, голосуя против необходимого для действующего президента общего одобрения изменённой конституции. Путину нужны дополнительные права, а не абстрактное народное благо. После этого новый президент становится по сути полновластным царём. Все поправки необходимы для того, чтобы не было никаких шатаний при переходе власти в руки другого человека. Новый глава государства, по замыслу Путина, должен будет помнить о том, кто его благодетель. Новая конституция — царю, а не нам, россиянам, — рассуждает политолог.

По мнению Леонида Радзиховского, Путин хочет уходить на волне максимальной популярности, с высоко поднятой головой и на белом коне в роли победителя, а не простого политика-пенсионера. По его мнению, голосование за поправки — это скрытый референдум об отношении лично к Путину. «Это оценка „моей“ роли и деятельности на протяжении 20 лет», — сказал политический аналитик, и заметил, что официальные СМИ грядущие апрельские поправки уже подают как вотум доверия президенту. «Я получил благословение на дорогу любящего меня народа» — таков скрытый мотив национального голосования за поправки в Основной закон, подчёркивает Радзиховский.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг полагает, что питерская акция Путина — скорее провал, чем победа.

То, что творится с доходами большой части населения это провал государства. Сегодня треть живёт от зарплаты до зарплаты — примерно 40 млн россиян. Речь идёт о выживании. В этом случае ответ главы государства, наверное, должен был быть такой: «Извините нас, пожалуйста, ну так уж получилось, но теперь мы уже всё будем решать». Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН научный руководитель Института экономики РАН

Экономист считает, что в питерском инциденте у Путина не было возможности красноречиво выкрутиться.

Надо было просто голову отрубить тому, кто её попросил этот вопрос задать. Да и ей впридачу. За бестактные вопросы, — сыронизировал Руслан Гринберг.

Но, кроме шуток, научный руководитель Института экономики РАН считает, что новое правительство Мишустина не справится с возложенной на него задачей по «улучшению доходов граждан». Ведь есть только «два пути у Путина — рост пирога и его более-менее справедливое разделение», говорит метафорами экономист, и сетует, что ни то и ни другое у нас сегодня, увы, не делается.

government.ru

И всё еще нет оснований надеется, что ситуация исправиться к лучшему, отмечает эксперт. Тем более, указывает Гринберг, власти искренне полагают, что «народ хоть и мало получает, но даже и этого не заслуживает, поскольку у него производительность труда низкая».

Но разве одни рядовые граждане виноваты в том, что в России производительность так слаба? Рассуждать теперь об этом должен новый кабмин.