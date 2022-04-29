Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми» приостанавливает работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями и действиями России на Украине. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании IDS Borjomi Georgia, ограниченный доступ к банковским счетам перекрыл валютную прибыль компании и возможность расплачиваться с кредиторами.