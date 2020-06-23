Клишас оценил изменение шкалы НДФЛ

https://static.news.ru/photo/d8a78906-b567-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас заявил, что изменение шкалы НДФЛ оправданно.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. Ставка НДФЛ для указанной категории россиян поднимется до 15% с 13% после 1 января 2021 года.

Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физлиц оправданно, — отметил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

По словам политика, инициатива Путина отвечает заложенным в поправки в Основной закон принципам социального государства, передаёт РИА Новости.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.

Подоходный налог стал основным видом прямых налогов. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов. В России ставка НДФЛ равна 13%.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября.