КИВИ Банк закрыл офисы в трех крупных городах России КИВИ Банк сообщил о закрытии офисов в Москве, Петербурге и Казани

Офисы КИВИ Банка в Москве, Казани и Санкт-Петербурге сейчас закрыты, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По словам представителей банка, они получили уведомление от ЦБ об отзыве лицензии на совершение банковских операций.

Мы получили информацию от Банка России, что лицензия КИВИ Банка отозвана. Офисы банка в Москве, Санкт-Петербуре и Казани сейчас закрыты. <...> Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам, — сказано в сообщении.

Кроме того, платежные терминалы Qiwi в Москве перестали работать после отзыва лицензии у банка. Автоматы предлагают «поискать другой терминал». Сам экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись «Платежи временно не принимаются».

Об отзыве лицензии у КИВИ Банка в ЦБ объявили 21 февраля. По информации регулятора, финансовая организация нарушила федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. После этого перестала работать платежная система Contact. Сервис, позволяющий переводить деньги за рубеж, принадлежит группе Qiwi.

Также сообщалось, что общая сумма страховых выплат клиентам КИВИ Банка предварительно составляет 4,6 млрд рублей. Как заявили в агентстве по страхованию вкладов, выдача компенсаций начнется не позднее 6 марта. Размер выплат будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе процентов с вложений.